Pomorze. Prognoza pogody. Silne podmuchy wiatru w nocy z 17.02 na 18.02

Pomorze: prognoza pogody. Silne podmuchy wiatru w nocy z czwartek, 17 lutego na piątek, 18 lutego

Chociaż we wtorkowe popołudnie pogoda zachęca do spacerów, w najbliższych dniach ma wystąpić pogorszenie. Pomorski Alarm Pogodowy opublikował post na Facebooku, w którym przekazano, że od czwartku do soboty mogą występować bardzo silne podmuchy wiatru.