Pomorze: Prokuratury jak fabryki. Przez koronawirusa pracują na dwie zmiany

Jak się dowiadujemy, śledczy zostali podzieleni na dwie grupy, które pracują w systemie rotacyjnym – tydzień w godzinach porannych i kolejny tydzień – w popołudniowo-wieczornych. Chodzi o to, by możliwie wykluczyć bezpośredni kontakt pomiędzy nimi.

- Co do zasady ten sam system pracy przyjęliśmy w prokuraturach naszego okręgu, choć w bardzo małych jednostkach, takich jak prokuratury rejonowe w Bytowie czy Miastku, gdzie pracuje tylko 3 czy 4 prokuratorów, mogły zostać ustalone nieco inne zasady działania – zaznacza prok. Paweł Wnuk , rzecznik prasowy słupskiej „Okręgówki”.

To ważne, w razie gdyby w przypadku któregoś z prokuratorów doszło do zakażenia wirusem Covid-19, bowiem w takiej sytuacji, do momentu przeprowadzenia testów, nie wymusza to konieczności poddania izolacji czy kwarantannie wszystkich pracowników, więc praca śledczych może odbywać się względnie bez większych zakłóceń.

Sądy działają, ale z obostrzeniami

Warto wspomnieć, że podobny, dwuzmianowy system pracy rozważano w pomorskich sądach, które jak np. Sąd Okręgowy w Gdańsku, po zawieszeniu w znacznym stopniu normalnej działalności orzeczniczej w związku z pandemią w połowie marca i ograniczeniu się głównie do spraw pilnych (jak posiedzenia aresztowe), od 18 maja były sukcesywnie „rozmrażane”.

Pomysł miał tam pomóc nieco ograniczyć opóźnienia w rozpatrywaniu spraw, z których przewlekłością problemy były jeszcze przed koronawirusem. Ostatecznie jednak nie zdecydowano się na to rozwiązanie, ale ze względu na zagrożenie epidemiczne zastosowano całą listę obostrzeń.