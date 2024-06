Pomorze przyciąga turystów. Zapowiada się turystyczny boom w lipcu i sierpniu!

- Wszystko wskazuje na to, że są powody do optymizmu - mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. - W ubiegłym roku miasto odwiedziło 4,1 mln osób i są duże szanse, że w tym roku uda się ten wynik powtórzyć, a może nawet i pobić. Jak wynika z naszych informacji z branży hotelarskiej, obłożenie na lipiec i sierpień, co jest można powiedzieć takim papierkiem lakmusowym, wynosi ok. 95 proc. To daje nadzieję na dobry rok.

- Jeszcze kilka lat temu wybierałam z rodziną wypoczynek za granicą, bo każdy deszcz nad Bałtykiem psuł nam urlop - mówi Beata Nowakowska z powiatu kościerskiego. - Teraz podchodzę do tego inaczej. Jest tyle pięknych miejsc na Pomorzu, że nawet jak trafi się deszcz, to i tak można sobie znaleźć wiele ciekawych zajęć. Myślę, że wiele w tej kwestii zmieniła pandemia. Sporo zależy też od tego, jak chcemy wypoczywać. Czy wolimy leżeć plackiem na plaży, czy też chcemy zwiedzać.

- Można powiedzieć, że od tego czasu Polacy zaczęli zwiedzać swój kraj - mówi Michał Brandt. - Mamy dobre drogi, pociągi, a także bazę noclegową - hotele i apartamenty często lepsze niż w Europie Zachodniej. Co więcej, mamy bardzo wysoki stosunek jakości do ceny. Kiedy w czasie covidu zmalał ruch turystów z zagranicy, tę lukę wypełnili goście z Polski. Jak wynika z ubiegłorocznych statystyk, 80 proc. stanowili goście krajowi, 20 proc. zagraniczni. W tej drugiej grupie najchętniej nasz region odwiedzają Skandynawowie, którzy wyprzedzili Niemców do niedawna wiodących prym pod tym względem. W czołówce są także Brytyjczycy.

Chętnie Pomorze odwiedzają Holendrzy, Litwini, a nawet Amerykanie, którzy stanowią 5 proc. zagranicznych turystów. Większość przyjeżdża do Gdańska po to, by wypocząć. Stanowią oni 36 proc., z kolei 31 proc. odwiedza swoich bliskich, a 27 proc. chce poznawać miasto. Najwięcej osób zatrzymuje się w hotelach. W 2023 roku na 10 możliwych gwiazdek, Gdańsk otrzymał 8,6 - co stanowi świetny wynik.

Jak wynika z badań Gdańskiej Organizacji Turystycznej, najchętniej odwiedzanymi miejscami w Gdańsku były: Muzeum II Wojny Światowej, katedra Oliwska, Amber Sky, bazylika Mariacka i Ratusz Głównego Miasta. Choć goście z zagranicy zdecydowanie chętniej „sypią kasą”, to jednak potencjał tkwi w polskich wczasowiczach. To oni decydują o tym, czy sezon będzie udany, czy też nie. Jedno jest pewne. Gdańsk zyskuje na popularności. Trzeba jednak pamiętać, że siłą Pomorza jest morze. Takich plaż jak nad Bałtykiem próżno szukać gdzie indziej. Wszystko wskazuje na to, że nad samym Bałtykiem sezon zapowiada się równie optymistycznie, co widać już po weekendzie majowym, kiedy całkiem sporo osób przyjechało, by tu wypocząć.