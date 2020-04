Pomóż nam pomagać - 1% dla Stowarzyszenia Rodzin Pelikan

Dlaczego Twój 1% ma dla nas takie znaczenie?

Jako Stowarzyszenie Rodzin Pelikan już od wielu lat pokazujemy i uczymy, że to nie samo rozstanie rodziców jest toksyczne, a to, w jaki sposób dorośli je przeprowadzą. Rozwód rodziców niemal zawsze jest doświadczeniem negatywnym dla dziecka, nie zawsze musi jednak działać niszcząco.

Naszą misją i celem jest ochrona dziecka przed konfliktem spowodowanym rozstaniem. Przed agresją, buntem, poczuciem osamotnienia, niezrozumienia i wyrzutami sumienia.

Potrzebujemy Waszego wsparcia, by:

· organizować warsztaty dla rozwodzących się rodziców, by konsekwentnie, cierpliwie i bez oceny pomagać, motywować i wskazywać drogę do porozumienia

· organizować warsztaty i terapie dla dzieci, które nie umieją poradzić sobie z emocjami po rozstaniu rodziców

· prowadzić mediacje i spotkania zachęcające do innego spojrzenia na proces rozwodowy

· prowadzić terapie dla par i małżeństw

Stowarzyszenie Rodzin Pelikan w Gdańsku aktywnie działa już od 2000 roku. Jako ośrodek szkolenia, zawiązywania i wsparcia rodzin adopcyjnych i zastępczych istniał do 2012 roku, kiedy to wraz ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej zakończył funkcjonowanie. Od tego czasu wspieramy rodziny w kryzysach. Od 2016 roku realizujemy kampanię społeczną ,,Dziecko w Rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.”

Wiemy, jak przejść przez rozstanie, aby umożliwić rodzicom pozostanie w szacunku dla siebie i byłego partnera. Uświadamiamy, że dzieci nie powinny być przedmiotem gier, strategii i manipulacji. Pomagamy całym rodzinom żyć lepiej i zrozumieć, że można przejść przez ten trudny czas nie krzywdząc się nawzajem.

Myślicie, że Was to nie dotyczy? Na pewno? Dzisiaj osoby w kryzysach okołorozwodowych to może Wasi przyjaciele, pracodawcy/pracownicy, uczniowie, a przecież mogą być przyszłymi partnerami, zięciami/ synowymi. Pomóżmy im poukładać emocje i żyć dobrze.