Pomysł na korki w Gdańsku? Estakada na skrzyżowaniu Armii Krajowej - Havla - Łostowickiej. Po 30 latach planów nadszedł czas na realizację?

- Al. Armii Krajowej powstawała w pięciu etapach - dodaje Joanna Bieganowska. - Drugi etap, realizowany w latach 1996-1998, obejmował budowę odcinka od ulicy Sikorskiego do ulicy Łostowickiej i to wtedy powstały pomiędzy jezdniami nasypy umożliwiające poprowadzenie w przyszłości bezkolizyjnej relacji nad skrzyżowaniem al. Armii Krajowej z ul. Łostowicką i al. Havla. Można więc powiedzieć, że pierwszy etap realizacji bezkolizyjnego przekroczenia skrzyżowania estakadą, czyli nasypy oraz pasy wyłączeń/włączeń, powstały w latach 1996-1998.

Co jednak z samą estakadą? Czy Miasto Gdańsk powinno wrócić do planowania bezkolizyjnego rozwiązania drogowego we wspomnianym miejscu? Wątpliwości co do tego nie ma m.in. Kamila Błaszczyk, radna Koalicji Obywatelskiej, zastanawia się jednak, czy budowa estakady w obydwu kierunkach nie zablokowałaby z kolei centrum miasta.