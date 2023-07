Ponad 25 milionów pasażerów w ciągu 19 lat. Wizz Air i Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku świętują

Cieszymy się, że możemy dziś w Gdańsku celebrować 25 milionów obsłużonych pasażerów linii lotniczej Wizz Air – naszego kluczowego przewoźnika. Wiele zmieniło się od 2004 roku, kiedy Wizz Air uruchomił swoje pierwsze połączenie z Gdańska do Londynu-Luton. Dziś, po 19 latach, dzięki naszej współpracy możemy zaproponować naszym pasażerom bogatą siatkę połączeń. Wspólnie dążymy do realizacji coraz to nowych celów, dzięki czemu zarówno linia lotnicza Wizz Air jak i Port Lotniczy Gdańsk mogą pochwalić się dynamicznym rozwojem. Mam nadzieję, że nasza współpraca w dalszym ciągu będzie tak owocna jak do tej pory - powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy