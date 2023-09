Ponad 300 dzieci ruszyło do wyścigu! Zawody Rowerkowe na Zaspie cieszyły się sporym zainteresowaniem

Kolejna porcja sportowych emocji na Zawodach Rowerkowych w Gdańsku

- Mamy dzisiaj naprawdę dużo dzieci, ponieważ na naszym osiedlu jest aż pięć przedszkoli. Łącznie tych dzieci jest 500, a do tego dochodzi oddział zerowy w naszej szkole, czyli pięćdziesiątka - opowiadała o frekwencji Iwona Zielnik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 95 w Gdańsku. - Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze. Mamy tutaj ścieżki do jeżdżenia na rolkach, dzieci jeżdżą też z rodzicami na rowerkach. Mamy specjalne przygotowane dla najmłodszych miasteczko rowerowe. Cieszymy się z tego, że obecnych dzisiaj jest tyle dzieci, które mogą z tego wszystkiego skorzystać - dodaje.

Tym razem w konkursach udział brały dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Każdy rocznik miał odpowiedni dla siebie dystans - 3 i 4-latki ścigały się na 40 metrów, 5 i 6-latki miały do przebycia 560 metrów, a 7-latki miały przed sobą odcinek liczący 80 metrów. Emocji było co nie miara, ale na dobrą sprawę, przegranych w Zawodach Rowerkowych nie było. Każdy mały kolarz mógł bowiem liczyć na otrzymanie specjalnego dyplomu wraz z medalem. Jeden z wyścigów wygrała 4-letnia Weronika, która najpierw musiała pokonać tremę.