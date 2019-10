Ponad 3300 pasażerów przejechało autonomiczną linią autobusową do gdańskiego zoo. Władze miasta chcą kolejnych, większych prób

Na liczącej niecały kilometr trasie autobus poruszał się codziennie, dwa razy na godzinę z prędkością 11 km/h. Mimo, że pojazd jest w pełni autonomiczny, jeździł po zaprogramowanej wcześniej trasie na wydzielonej jezdni, władze miasta zdecydowały się na obecność na pokładzie operatora. Miał on reagować w razie sytuacji kryzysowej oraz informował pasażerów o projekcie. Co ważne, gdańskie próby przebiegły bezpiecznie.

Bezpłatna linia autobusowa nr 322 między 6 września a 4 października, funkcjonowała na prowadzącej do ogrodu zoologicznego ul. Karwieńskiej. Obsługiwały ją autonomiczne (bez kierowcy) busiki firmy Easymile. W każdym mieściło się do 12 pasażerów. Jak wynika z podsumowania testów zainteresowanie linią było ogromne. Skorzystało z niej np. o 30 proc. więcej osób niż przy analogicznych próbach w stolicy Finlandii - Helsinkach. Test gdańskiej linii prowadzone były bowiem w ramach większego międzynarodowego projektu - Sohoja Baltic. Więcej o nim można przeczytać tu: Autonomiczne busy w ramach projektu Sohoja Baltic

– Pojazd ma bardzo czułe lidarowe czujniki działające w strefie 70 cm wokół niego. W połączeniu z dalekim zasięgiem kamer sprawia to, że jedyną sytuacją, w której może dojść do kolizji, jest wtargnięcie innego pojazdu z drogi podporządkowanej. Co więcej, systemy sterowania, w przeciwieństwie do kierowców, nie ulegają emocjom. Problemem jest raczej pewna nadgorliwość układów zabezpieczających: pod koniec testów minibus potrafił zatrzymywać się, gdy czujniki zarejestrowały spadające przed nim liście. Z technicznego punktu widzenia pojazdy autonomiczne mogłyby jechać 20 km/h i więcej, ich prędkość ograniczają jednak blokady nałożone przez producentów - tłumaczy Magdalena Szymańska, koordynator ds. elektromobilności, mobilności autonomicznej i UTO w gdańskim magistracie.