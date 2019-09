Ponad 400 tys. zł na ratowanie bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku. Dotację przyznali radni sejmiku województwa pomorskiego

Sejmik na zadanie pn. Ratunkowe prace zabezpieczające przed katastrofą budowlaną w nawie południowej Bazyliki pw. św. Mikołaja w Gdańsku, przeznaczył kwotę dokładnie 407 518 zł . To dziewiętnasta dotacja udzielona w tym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego.

- To rusztowanie wsporcze nie tak łatwo postawić. Kiedy kilka miesięcy temu rozpoczęły się badanie wstępne przed przygotowaniem jego projektu budowlanego, okazało się, że pod posadzką znajdują się tzw. pustki powietrzne. Gdybyśmy wtedy postawili rusztowanie, te pustki spowodowałyby zniszczenie posadzki, która również jest zabytkiem, są na niej chociażby gotyckie płyty nagrobne. Dlatego konieczny był nowy projekt postawienia rusztowania, który zakłada najpierw demontaż części posadzki. Rusztowanie zostanie wykonane przy użyciu tradycyjnych metod stosowanych w średniowieczu. Będzie drewniane, co pozwoli na większą elastyczność podparcia, będzie też miało dwie platformy do prac konserwatorskich. Pierwszym korkiem zaraz po postawieniu konstrukcji będzie przeprowadzenie ekspertyzy sklepień, która pozwoli na ocenę ich stanu, po czym przystąpimy do ich naprawy - mówił obecny na sesji przeor gdańskich dominikanów ojciec Michał Osek.