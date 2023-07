Ponad 50 nowych terytorialsów złoży przysięgę w Malborku. Większość z nich to studenci, uczniowie i nauczyciele. Zasilą szeregi 7 PBOT

Szkolenie podstawowe nowych terytorialsów zakończy się przysięgą

Niemal połowa żołnierzy, którzy złożą przysięgę, to uczniowie lub studenci, nie brakuje też nauczycieli. A to dlatego, że kończące się szkolenie odbyło się jako akcja „Wakacje z WOT”. To ukłon w stronę tej grupy chętnych, która w ciągu roku szkolnego nie może sobie pozwolić na wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak odnotowała 7 PBOT, zainteresowanie służbą w tej formacji nie słabnie wśród kobiet. Tym razem szkolenie przeszło 15 pań.