Ponad 70 interwencji strażaków w związku z burzą na Pomorzu 28.08.2019. W Starogardzie Gdańskim piorun uderzył w dom. Prognoza pogody

Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Korytybskiej. Od uderzenia pioruna zapaliło się i spłonęło poddasze domu jednorodzinnego. Podczas pożaru w domu były dwie osoby, na szczęście nikomu nic się nie stało. W akcji uczestniczyło siedem zastępów strażaków. Na miejscu był inspektor nadzoru budowlanego i służby miejskie. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Strażacy z OSP KSRG JOT Nowy Dwór Gdański interweniowali w nocy w Nowej Kościelnicy, gdzie drzewo spadło na linię energetyczną . Do interwencji doszło również w Ostaszewie. Tam drzewo spadło na budynek mieszkalny i uszkodziło fragment dachu. WIĘCEJ CZYTAJ TUTAJ

Burze na Pomorzu 29.08.2019. Prognoza IMGW na 29.08.2019

Według prognoz meteorologów IMGW w czwartek 29.08.2019 będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.