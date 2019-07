Ponad 70 tys. zł „za hałas” z gdańskiego lotniska. Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk zapowiada apelację

W podobnym duchu wypowiada się reprezentująca lotnisko adwokat Agnieszka Pachulska-Wandzilak z Kancelarii Drania i Partnerzy: - Naszym zdaniem, w toku procesu nie została wykazana jakakolwiek szkoda, za którą mógłby odpowiadać Port Lotniczy Gdańsk. Uważamy, że uchwała o OOU nie wpływa na wartości nieruchomości, co potwierdzają analizy rynku wykonane przez biegłą także na potrzeby tego postępowania. Mamy konkretne transakcje w najbliższym sąsiedztwie nieruchomości powoda, potwierdzające, że nie ma tam spadków wartości, co oczywiście potwierdza wadliwość opinii biegłej w niniejszej sprawie.

- Będziemy składać apelację, bo naszym zdaniem wprowadzenie OOU nie wpłynęło na ceny nieruchomości, które w Gdańsku, w dzielnicach objętych OOU, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i ciągle drożeją – przekonuje w rozesłanym do mediów komunikacie Tomasz Kloskowski , prezes Portu Lotniczego Gdańsk. - Niestety sąd I instancji oddalił wszystkie wnioski dowodowe lotniska, które zmierzały do zbadania, czy biegła prawidłowo obliczyła wartość nieruchomości. Będzie to podstawowy zarzut apelacji – dodaje.

Ogółem po pieniądze „za hałas” z Rębiechowa starać się mogło ok. 7 tysięcy właścicieli działek, które znalazły się w OOU. W samym Gdańsku strefa ciągnie się od okolic Szkoły Podstawowej nr 8 na Chełmie przez Wzgórze Mickiewicza, północną Zabornię, nową Morenę (Bulońska i Myśliwska), północne Kokoszki, Firoga oraz Bysewo i Rębiechowo aż po gminę Przodkowo. Jednak warunkiem ubiegania się o pieniądze było złożenie odpowiedniego wniosku do marca 2018 roku. Jak przyznają władze Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, wpłynęło do nich ok. 5 tysięcy roszczeń właścicieli nieruchomości opiewających łącznie na ok. 1 miliard złotych.