Ponad milion turystów odwiedziło Gdańsk latem 2021 roku. Jest nowy rekord. Zdjęcia Krzysztof Dunaj

Z raportu Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka wynika, że od czerwca do sierpnia Gdańsk odwiedziło 1 105 662 gości (180 356 z zagranicy). Dotychczasowy rekord z 2019 roku wynosił 1 098 430. Jest to bardzo dobra wiadomość dla turystyki gdańskiej, która odżyła po dotkniętym pandemią 2020 roku. Wówczas ubiegłego lata do Gdańska zawitało 960 tysięcy osób.