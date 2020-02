Ponad pół wieku razem! Gdańskie pary świętowały jubileusz pożycia małżeńskiego [zdjęcia]

Podczas środowej uroczystości w Ratuszu Głównego Miasta najwięcej par, bo aż 19, świętowało "Złote Gody", czyli 50 lat pożycia małżeńskiego. Jedno z obecnych małżeństw doczekało się wspólnego 55-lecia, zwanego "Platynowymi Godami". Par, które świętowały "diamentową" rocznicę, czyli spędziły wspólnie 60 lat, było tym razem 9.

To co dzisiaj robimy, to podziękowanie od nas wszystkich, gdańszczanek i gdańszczan, za wasze wspólne życie, bo w czasach różnych, łatwych i trudnych, pokonaliście razem wspólną drogę - podczas uroczystości mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Dziękujemy za waszą pracę dla naszego miasta, ale także za to, co robicie dzisiaj, bo dzisiaj dzielicie się swoją mądrością, doświadczeniem, ale też czasem, przede wszystkim z najbliższymi.