Ponad stu wystawców w zabytkowej hali Stoczni Gdańskiej. Świąteczna edycja Bakalii już w najbliższą niedzielę, 8.12.2019

Ubrania, biżuteria, kosmetyki, dekoracje do domu, prezenty dla najmłodszych – to wszystko znaleźć będzie można już w najbliższą niedzielę, 8.12.2019, w godz. 11-19, w Plenum – w samym sercu zabytkowej hali Stoczni Gdańskiej.

- Przedświąteczny czas to okazja do zgromadzenia w zabytkowej hali Stoczni Gdańskiej ponad stu wystawców, którzy pokażą swoje najnowsze kolekcje. Starannie dobrani projektanci tworzą w Polsce przedmioty unikalne – idealne prezenty dla bliskich, którzy cenią rzemiosło, indywidualne podejście i ekologiczną produkcję. Z edycji na edycję przybywa marek, dla których etyczne podejście do tworzenia nowych przedmiotów jest na pierwszym miejscu – informują organizatorzy.