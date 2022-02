Popisowy mecz siatkarzy Trefla Gdańsk. Żółto-czarni wygrali z GKS-em Katowice i awansowali do Final Four Pucharu Polski

Kibice zgromadzeni we wtorkowy wieczór w Ergo Arenie z pewnością nie mieli prawa narzekać na jakość widowiska. Trefl Gdańsk okazał się lepszy od GKS-u Katowice i awansował do najlepszej czwórki Tauron Pucharu Polski. Turniej Final Four zostanie rozegrany w ostatni weekend lutego we Wrocławiu.

Trzy sety były zacięte, z kolei w czwartym gdańszczanie pokazali niesamowitą moc i nie pozostawili złudzeń, która drużyna była lepsza. To była świetna gra żółto-czarnych, którzy byli wyraźnie podrażnieni przegraną w trzeciej partii. Całościowo patrząc, to w pełni zasłużone zwycięstwo. Gospodarze byli zdecydowanie lepsi od swojego rywala.

Wygrana jest o tyle cenniejsza, że została odniesiona w starciu z bezpośrednim rywalem w walce o play-off w PlusLidze. Nie można też zapomnieć o ligowej przegranej z GKS-em, więc Trefl wziął sobie rewanż.

Trefl Gdańsk - GKS Katowice 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:17)