Poprawka posła Kowalskiego uderzy w Kaszubów? Tak twierdzą parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej

Przypomnijmy, że ponad dwa tygodnie temu, Sejm przyjął poprawkę posła Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, która zmniejszyła o 40 milionów złotych finansowanie nauki języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. Jak podkreślał jej autor, zaproponowana przez niego zmiana nie obejmie wszystkich oficjalnych mniejszości, ale jest skierowana pod adresem jednej konkretnej - niemieckiej. Zaoszczędzone w budżecie państwa pieniądze zostaną przeznaczone na naukę języka polskiego dla polskiej mniejszości i Polonii w Niemczech. Jednak według środowiska akademickiego na Pomorzu, działaczy kaszubskich, a teraz także parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, poprawka to cios wymierzony we wszystkie mniejszości w kraju. KO zapowiada, że w Senacie, będą chcieli wyeliminować ją z obrotu prawnego.

- Po raz pierwszy od momentu uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, czyli od roku 2005, postanowiono zmniejszyć dotację - podkreśla Kazimierz Kleina, senator KO oraz przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. - Ta ustawa uderza wprost w mniejszości narodowe, w tym w społeczność kaszubską, ponieważ odbiera część środków, które były przeznaczone właśnie na cele edukacyjne. W uzasadnieniu politycy Zjednoczonej Prawicy mówili wyraźnie, że to ustawa uderzająca w mniejszości narodowe. My, którzy reprezentujemy te interesy mniejszości, wyraźnie sprzeciwiamy się tej ustawie. Środowiska mniejszościowe mają prawo do normalnej edukacji, a ograniczenia w tej kwestii wynikające tylko i wyłącznie z motywów politycznych, tylko po to, żeby konfliktować nas przeciwko mniejszości niemieckiej, są niedopuszczalne. Nie może być tak, że społeczność kaszubska, tylko dlatego, że ma własny język, jest gorzej traktowana. To próba rozbicia jedności mniejszości w Polsce. PiS chce zniszczyć naszą wspólnotę mniejszości. To, że rząd nie potrafi się dogadać z rządem niemieckim, nie powinno mieć wpływu na obywateli Polski. Język kaszubski jest językiem zagrożonym, dzisiaj w sprawie tej poprawki, wszystkie mniejszości, w tym również Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, mówią jednym głosem. Nie może być tak, że Kaszubi będą otrzymywać te środki, a inne mniejszości nie. Nie możemy się dać podzielić.