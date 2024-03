Porozumienie zdrowotne między Pomorzem a Gdańskiem podpisane. Będzie więcej sprzętu i inwestycji

Jest porozumienie zdrowotne między Pomorzem a Gdańskiem

Dokument został podpisany 12 marca 2024 r. przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka . Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

W każdym roku obowiązywania porozumienia województwo pomorskie otrzyma 1,5 mln zł. Łączna wartość pomocy do 31 grudnia 2026 r. to 4,5 mln zł. Szczegóły dotyczące pomocy finansowej będą zawarte co roku w odrębnych umowach.