Port Gdańsk awansował na drugie miejsce w rankingu portów bałtyckich. Umocnił się jako największy port kontenerowy

Port w Gdańsku awansował

Port w Gdańsk od początku 2022 roku notuje bardzo dobre wyniki w większości grup ładunkowych, osiągając dodatnią dynamikę (kwartał do kwartału) +11,3%. W pierwszym kwartale br. w Porcie Gdańsk przeładowano 14,8 mln ton towarów – co stanowi wzrost o 11,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Nadal najliczniejszą grupą ładunkową jest drobnica – ok. 6 mln ton (co stanowi wzrost o 2 proc.). Na drugim miejscu są paliwa płynne, które zanotowały wzrost o 25,7 proc., osiągając wynik 5,7 mln t. Na plusie jest też węgiel, którego przeładowano ponad 1,6 mln t. Wzrost zanotowały też kontenery (+ 9 proc.), pasażerowie (+12,3 proc.), ładunki Ro-Ro (+19,6 proc.). Rekord należy do drewna — przeładowano go aż o 3535 proc. więcej niż w ub.r. Spadki zanotowało zboże i inne masowe.