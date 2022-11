Port Gdańsk monitoruje jakość powietrza w związku ze wzmożonymi przeładunkami węgla

Dodatkowe czujniki zostały rozlokowane przy Basenie Górniczym, Nabrzeżu Dworzec Drzewny, Nabrzeżu Węglowym, Twierdzy Wisłoujście i przy ul. Ku Ujściu. Operatorzy mają obowiązek zastosowania się do działań prewencyjnych – zraszania hałd z węglem. Rozważane jest również dodatkowe czyszczenie dróg dojazdowych – pylenie wtórne z ruchu pojazdów po placach składowych jest główną przyczyną wzmożonego pylenia.

ZMPG rozmawia z przedstawicielami Rady Dzielnicy Nowy Port, by wspólnie wypracować możliwe rozwiązania. Jedną z propozycji mieszkańców dzielnicy jest nasadzenie drzew i krzewów na terenach okołoportowych w bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych, w celu ograniczenia pylenia. Są to jednakże tereny miejskie, co będzie wymagało zgody władz samorządowych. Trwają analizy dotyczące konkretnych lokalizacji nasadzeń.

Osoby zainteresowane aktualną jakością powietrza w Porcie Gdańsk i jego okolicach mogą ją na bieżąco monitorować. Informacje o stężeniach pyłów są udostępniane na stronie www.portgdansk.pl.