Port Gdańsk podsumował program modernizacji toru wodnego, rozbudowy nabrzeży w Porcie Wewnętrznym

Koszt inwestycji to ok. 595,5 mln zł.

- To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestycje, które zarząd portu zrealizował w kwestii modernizacji nabrzeży czy placów składowych, są kluczowe, patrząc z perspektywy tego co dzieje się w naszej części Europy — powiedział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury. - W ten sposób odpowiadamy na zmiany, jakie obserwujemy w potoku towarów i rynku transportowym, które są wywołane przez wojnę na Ukrainie. To nie jest jednak nasze ostatni słowo w porcie w Gdańsku. Przyszły zakres inwestycji jest ogromny.

- Zakończenie tych inwestycji to dla portu ogromny sukces — powiedział Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. - Przebudowaliśmy w ramach projektu tor wodny - 5 kilometrów nabrzeży. Stoimy teraz na zupełnie nowym nabrzeżu Dworzec Drzewny. Otworzyło dla nas zupełnie inne perspektywy. Do tej pory było nabrzeżem skarpowym, na którym nie były realizowane przeładunki. Dzisiaj pracują tutaj największe samojezdne żurawie portowe. Dzięki temu jesteśmy i będziemy w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie niosą trudne czasy konfliktu w Ukrainie. Te wszystkie inwestycje w infrastrukturę, które przekazujemy do użytkowania, to swego rodzaju wędka dla operatorów portowych, aby tutaj lokowali swoje inwestycje. Doskonale się to sprawdza, ponieważ dzięki działającym to operatorom, przeładunki w Porcie Wewnętrznym wzrosły o 50 proc. Teraz kiedy oddajemy w pełni zmodernizowane nabrzeża, ten wzrost może być jeszcze wyższy.