Port Gdańsk rośnie w czasach chaosu. Rekordowe przeładunki sięgają nawet 52 mln ton.

Rekordowe przeładunki w gdańskim Porcie

- Ciągle słyszymy, że przerwane zostały łańcuchy logistyczne, że brakuje możliwości transportowych, że wszystko się niemal wali i sypie. Czy z punktu widzenia portu w Gdańsku rzeczywiście jest tak źle?

-Oczywiście widzimy co się dzieje w transporcie, że doszło do przerwania łańcuchów logistycznych, ale jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że nie odczuwamy poważnych dolegliwości, a wręcz zyskujemy na tej sytuacji. Obecnie wspieramy porty Europy Zachodniej przy rozładowaniu nadmiaru ładunków, który tam wystąpił. U nas można było zauważyć na redzie portu stojący przez dłuższy czas oceaniczny kontenerowiec. On nie mógł być obsłużony w portach Europy Zachodniej, dlatego przypłynął do nas, aby tutaj wykorzystać nasze moce przerobowe i czekał na swoje okienko po prostu.