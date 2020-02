Port Gdańsk to czwarty najlepszy port nad Bałtykiem. Z rekordowym wynikiem za 2019 rok

Port Gdańsk ustanowił nowy rekord przeładunków, przekraczając 52 mln ton. Uzyskał imponujące wzrosty w prawie wszystkich grupach ładunkowych. Zarobił w 2019 r. 60,2 mln zł netto, przy przychodach ogółem sięgających 257,0 mln zł. Port jest na 4 miejscu pod względem przeładunków, ale bliski liderowania pod względem wolumenu kontenerów.

Wyniki Portu Gdańsk za 2019 rok Już wcześniej wstępne dane wskazywały na rekordowe 52 mln ton. Teraz pokazano oficjalne dane za 2019 rok, przeładowano 52 154 098 ton, co daje wzrost 6,4 proc. względem ubiegłego roku. Jeszcze w roku 2008 takim wolumenem mogły się pochwalić łącznie wszystkie polskie porty.

Port Gdańsk odnotował zwyżkę w prawie wszystkich grupach ładunkowych, najlepszą dynamikę (+12,8 proc.), analogicznie do 2018 roku, uzyskały paliwa z rekordowym wynikiem 17 498 419 ton. Czasowe wstrzymanie dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń” niewątpliwie przełożyło się na większą ilość dostaw paliw drogą morską. Do Portu Gdańsku zawinęły 33 statki z paliwami płynnymi więcej niż w roku ubiegłym. Warto również wspomnieć o 38 proc. wzroście przeładunku gazu.

Kolejnym osiągnięciem jest wzrost o 12 proc. ładunków z grupy ro-ro. Jest to spowodowane uruchomieniem drugiej jednostki, promu Nova Star, przez PŻB, co finalnie zwiększyło ilość zawinięć promów o 52 proc. i ułatwiło codzienny serwis połączeń do Szwecji.

Zobacz szczegółowe wyniki Portu Gdańsk za 2019 rok! ⇓

Grupa „inne masowe” po podsumowaniu 2019 roku, ukształtowała się 5,1 proc. powyżej zeszłorocznego wyniku i osiągnęła bardzo dobry rezultat na poziomie 4 112 099 ton. Dominujący udział w przeładunkach innych masowych mają w dalszym ciągu kruszywa, które stanowiły 55,4 proc. ładunków z tej grupy. Zauważalnie, o 9,4 proc., wzrosły przeładunki zbóż. Wynik ukształtował się na poziomie 611 644 ton. Węgiel odnotował spadek w wysokości -5,8 proc. w skali roku, co jest spowodowane sporym nasyceniem rynku, jak i bardzo wysokim wzrostem przeładunków w 2018 roku. Przeczytaj więcej na temat gdańskiego portu > Nastąpiło zmniejszenie przeładunków drewna o -40,4 proc. w stosunku do roku 2018. Do tak znaczących różnic na przestrzeni lat 2018-2019 przyczyniła się między innymi klęska żywiołowa w roku 2017. Łączna masa drewna po huraganie stulecia wyniosła 8,6 mln m sześc. Należy również dodać, że drewno w chwili obecnej przeładowywane jest głównie w kontenerach i jest zaliczane do drobnicowego ładunku skonteneryzowanego.

Do Portu zawija coraz to większa ilość statków handlowych w zeszłym roku było to aż 3036. Oznacza to przyrost o 112 zawinięć w stosunku do roku 2018.

W przeładunku zdecydowanie dominowała drobnica z 44 proc. udziałem w całkowitym wolumenie, drugą dominującą grupą były paliwa płynne z 34 proc. udziałem w całkowitych przeładunkach. Węgiel dalej utrzymuje trzecią pozycję w całkowitym wolumenie. Przedstawiciele spółki poinformowali, że EBITDA wyniosła 95,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,2 mln zł (wzrost o 9,5 proc.). Głównymi pozycjami przychodowymi portu były: dzierżawy (55,7 proc.)

płaty portowe (32,8 proc.). Przychody ogółem osiągnęły poziom 257 mln zł i w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 4,6 proc. Udział Portu Gdańsk w obsłudze morskiej wymiany towarowej Polski stale utrzymuje się na wysokim poziomie i w 2019 roku wyniósł 48,2 proc.

Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich polskich portów. Wysoki wolumen oraz dynamika przeładunków uplasowały Port Gdańsk na mocnym 4. miejscu wśród największych portów nad Bałtykiem. Port Gdańsk w 2019 roku umocnił również swoją drugą pozycję w morskim rankingu kontenerowym na Bałtyku, a do lidera, portu St. Petersburg brakuje mu 148 509 TEU, czyli tyle co 3-tygodniowy wolumen przeładowanych w Porcie Gdańsk kontenerów. W najbliższych trzech latach port ma zamiar wydać na inwestycje blisko 1,3 mld zł. W 2019 roku przeznaczył na nie blisko 390 mln zł, z czego 51 mln zł pochodziło z środków europejskich.