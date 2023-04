Port Lotniczy Gdańsk celuje w pobicie rekordu z 2019 roku - 5,4 mln pasażerów. Milion już ma

- Po pierwszym kwartale mamy zysk na sprzedaży na poziomie prawie 2,5 miliona złotych i zysk netto na poziomie ponad 3,5 miliona. To jest bardzo dobry wynik jak na warunki ekonomiczne, jakie panują wokół nas. Na razie jednak, po trzech miesiącach roku, nie wyciągam daleko idących wniosków ani do co ruchu pasażerskiego ani co do sytuacji finansowej lotniska. Musimy poczekać na wyniki, jakie będą w połowie roku – dodał Tomasz Kloskowski.