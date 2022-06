Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Bez testów i certyfikatów Covid. Nowe zasady w podróżowaniu z Polski do Hiszpanii oraz Turcji red.

fot. Marcin Hlades | materiały prasowe Portu Lotniczego Gdańsk

Na początku czerwca zmieniły się obostrzenia związane z wyjazdem do Hiszpanii oraz Turcji. Z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy możemy polecieć m.in. do Barcelony-Reus i Walencji. Nowe zasady towarzyszące podróży do Turcji zostały ujednolicone.