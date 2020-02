Port Lotniczy Gdańsk. LOT ma nowe połączenie. Z lotniska w Rębiechowie polecimy do Rzeszowa [rozkład lotów, ceny biletów]

Znad Bałtyku nad Adriatyk? Nowe połączenia z Gdańska

Od czerwca 2020 roku samoloty węgierskiego przewoźnika Wizz Air będą latały z Gdańska do Bari nad Adriatykiem. To jednak nie koniec nowości. Linie lotnicze zwiększą częstotliwość lotów do Skandynawii, Niemiec i na Islandię. Przewoźnik dołoży ósmy samolot do gdańskiej bazy i wymie...