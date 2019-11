Port Lotniczy w Gdańsku. Nowe połączenie Ryanaira do Chorwacji. Wiosną 2020 roku polecimy do Zadaru

Ryanair w środę 13 listopada poinformował o czterech kolejnych nowościach w swojej siatce połączeń na lato 2020. To loty z Warszawy Modlina i Poznania do Pafos na Cyprze, z Katowic do Burgas w Bułgarii i co najbardziej interesujące pomorskich pasażerów z Gdańska do położonego nad Adriatykiem miasta Zadar w Chorwacji.