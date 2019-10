Port lotniczy w Gdańsku. Umowa na rozbudowę terminalu T2 o pirs podpisana! Prace potrwają ponad dwa lata

Umowa na rozbudowę lotniskowego terminalu T2 o pirs podpisana została we wtorek 15 października. Prace potrwają ponad dwa lata i pochłoną 255 milionów złotych.Inwestycja pozwoli gdańskiemu lotnisku na obsługę nawet 9 mln pasażerów rocznie. Prowadzone przez firmę Doraco prace mają nie powodować niedogodności w bieżącej obsłudze pasażerów.

Pirs będzie mierzącym 190 metrów przedłużeniem terminalu T2 w kierunku Banina. Umowę na realizację inwestycji podpisali dziś Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk oraz Karol Zduńczyk prezes Doraco i Radosław Preiss członek Zarządu Doraco. - Po wybudowaniu pirsu Port Lotniczy Gdańsk zyska prawie 16 tys. m kw. nowej powierzchni, dzięki której pasażerowie będą mogli podróżować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. To dla nas absolutny priorytet. Nasi pasażerowie uznali nasze lotnisko za jedno z najlepszych na świecie, w rankingu AirHelp 2019 umieścili nas na piątym miejscu w globalnym rankingu lotnisk, biorąc pod uwagę punktualność, jakość obsługi i ofertę handlową. To ogromne wyróżnienie, za które bardzo dziękujemy. Ale to także wielkie zobowiązanie. Dlatego, mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym i inwestycyjnym, zdecydowaliśmy się rozpocząć i zrealizować to ważne i ambitne zadanie, jakim jest rozbudowa terminalu pasażerskiego - mówił prezes Kloskowski.

- Gdańsk się rozwija, a wraz z nim Port Lotniczy i Doraco. Kiedy w 1996 roku rozpoczynaliśmy budowę terminalu T1, byliśmy niewielką gdańską firmą, która w konsorcjum realizowała pierwszą dużą inwestycję dla lotniska. W 2011 roku gdański port był na czwartym miejscu pod względem liczby obsłużonych pasażerów wśród portów lotniczych w Polsce, a Doraco w konsorcjum realizowało nowoczesny terminal T2. Aktualnie rozpoczynamy rozbudowę terminalu T2, już samodzielnie, jako generalny wykonawca, a Port Lotniczy w Gdańsku jest na trzecim miejscu pod względem liczby obsłużonych pasażerów w Polsce i jednocześnie na piątym miejscu wśród najlepszych lotnisk na świecie. Jako gdańszczanie jesteśmy dumni, że jesteśmy zaangażowani w tę inwestycję, która znacząco wpłynie na rozwój naszego regionu jak i naszego inwestora. Dla Doraco będzie to ważna pozycja w portfolio zrealizowanych projektów – podkreślał prezes Zduńczyk.

- Pamiętam jak przez mgłę, kiedy otwieraliśmy w 1997 r. terminal, wiele osób stukało się w głowę i mówiło: „Po co taki wielki terminal? Po co takie wielkie lotnisko?” Teraz to jest chyba jeden z najpiękniejszych portów lotniczych w Polsce, który wciąż się rozwija. Trzymam kciuki za tą inwestycję i za dwa lata widzimy się na otwarciu - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Po rozbudowie terminalu pasażerskiego, w nowym pirsie portu będą obsługiwani pasażerowie rejsów rozkładowych, którzy podróżują do krajów non-Schengen, takich jak Irlandia czy Wielka Brytania, a także pasażerowie czarterów np. do Turcji, Egiptu. Obecnie podróżni ci korzystają z pochodzącego z 1997 roku terminalu T1.

Część nowego pirsu będzie też przeznaczona do obsługi pasażerów z krajów strefy Schengen. Specyfiką działania i zarządzania nowego obiektu będzie możliwość dostosowania punktów wyjść do samolotów do bieżących potrzeb, poprzez zwiększanie lub zmniejszanie odpowiednio strefy obsługi Schengen i non-Schengen. Dzięki powiększonej powierzchni terminalu, zwiększona zostanie strefa centralnej kontroli bezpieczeństwa i paszportowej, a także hala odbioru bagażu i bagażownia przylotowa. Na parterze dobudowanej części terminalu będą obsługiwane przyloty, a na piętrze odloty. Znajdą się tam też dwa wyjścia autobusowe. Ponadto zaprojektowano cztery zewnętrzne klatki schodowe, umożliwiające dostęp do rękawów pasażerskich. Doraco ma wybudować pirs wraz z pełnym wyposażeniem. Za tę realizację Port Lotniczy Gdańsk zapłaci 255.229.228 zł netto. Inwestycja zostanie sfinansowana z obligacji, które wyemituje PLG przy współpracy z bankiem Pekao S.A. oraz ze środków własnych. W ramach inwestycji, Doraco przebuduje wewnętrzny układ drogowy oraz zrealizuje nowy plac manewrowy dla lotniskowych autobusów. Zgodnie z umową, budowa pirsu ma potrwać 26 miesięcy i powinna się zakończyć w III kwartale 2021 roku. Następnie odbędą się wymagane odbiory i po 1-2 miesiącach Port Lotniczy Gdańsk powinien uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

- Myślę, że ta inwestycja zapewni nam 10 lat spokoju, czy będą konieczne kolejne rozbudowy to pokaże sytuacja na rynku. Tylko na końcu budowy pirsu, gdy będziemy go łączyć z terminalem w zakresie bagażowni przylotowej i kontroli bezpieczeństwa, mogą się pojawić pewne drobne utrudnienia dla pasażerów - dodawał prezes Kloskowski. Podstawowe zmiany parametrów po wybudowaniu pirsu w PLG: - centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – zwiększenia liczby linii kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18

- punkty odprawy paszportowej, odloty – zwiększenie z 6 do 10 przejść

- gate’y odlotowe – zwiększenie liczby gate’ów z 20 do 30

- punkty odprawy paszportowej, przyloty – zwiększenie przejść z 8 do 12

- odbiór bagażu – zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9

- 3 kondygnacje nadziemne, w tym antresola, jedna podziemna

