Pościg policyjny ulicami Gdańska. Mężczyzna porzucił auto i zaczął uciekać na pieszo 03.05.2022 r.

- Dziś po godzinie 19.00 na łączniku S6 z al. Armii Krajowej policjanci ruchu drogowego dali sygnały do zatrzymania kierującemu renault clio, który przekroczył dozwoloną prędkość - relacjonuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, podinsp. Magdalena Ciska. - Kierujący nie zastosował się do tych poleceń, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim, dając kierowcy polecenia do zatrzymania się za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych.