Poseł Kacper Płażyński oraz gdańscy radni PiS z uchwałą o odszkodowaniu od Niemiec. "Bez zadośćuczynienia nie ma pojednania"

Na spotkaniu przy siedzibie Rady Miasta Gdańska obecni byli radni klubu Prawa i Sprawiedliwości i poseł Kacper Płażyński, którzy poinformowali o złożonej uchwale.

- Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył na najbliższą sesję Rady Miasta Gdańska uchwałę, w której Rada Miasta popiera dążenia polskiego rządu do tego, aby te odszkodowania uzyskać. Gdzie jak nie w Gdańsku, może taka uchwała mieć większe symboliczne znaczenie? To przecież tutaj II wojna światowa się rozpoczęła - mówił poseł Kacper Płażyński. - Przez ponad 20 lat Polacy byli gnębieni w ramach tak zwanego wolnego Miasta Gdańska przez swoich niemieckich sąsiadów. Na ulicach, w instytucjach publicznych, na uniwersytecie medycznym niemieckim, o czym informowaliśmy niedawno, dokonywano pseudonaukowych eksperymentów. Dlatego tak ważne jest to, żeby Rada Miasta Gdańska jednomyślnie przejęła w tym zakresie uchwałę wspierającą wspierające polskie dążenia do uzyskania słusznych odszkodowań za te zbrodnie od Niemców - podkreślał.