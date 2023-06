Poseł Marcin Horała odpowiada Wałęsie. "Jak to ma w zwyczaju, naopowiadał bzdur"

- Rozbieżność myśli wówczas oczywiście była i wiemy to z przekazów historycznych. Lech Wałęsa chciał zakończyć strajk po spełnieniu postulatów płacowych i można powiedzieć, zdradzić innych strajkujących. Był to taki historyczny, przełomowy moment strajku w stoczni gdańskiej. Wtedy m.in. Anna Walentynowicz i Henryka Krzywonos to były te osoby, które stanęły na bramach, zawracały stoczniowców, którzy zaczęli już wychodzić, podtrzymały strajk. Dzięki temu sierpień '80 był tym, czym był. Był wielkim krokiem do wolności, początkiem "Solidarności" - mówił Horała. - Teraz pomawiając, że Anna Walentynowicz działała na jakieś zlecenie czy realizując jakiś plan władz komunistycznych... No mówiąc krótko, bredzi i to nie pierwszy niestety, ani nawet nie dziesiąty, ale raczej setny raz - podsumował.