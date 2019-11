Poseł PiS Kacper Płażyński apeluje do ministerstwa o interwencję ws. Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko

Powodem apelu posła PiS są opóźnienia w oddawaniu do użytku inwestycji. Spółdzielnia ma także problemy z komornikiem.

- Sytuacja w spółdzielni jest bardzo trudna. Odbiór niektórych mieszkań opóźnia się już nawet o 3 lata. Ludzie biorą kredyty, wynajmują mieszkania. Zdecydowałem się skierować pismo do ministra Artura Sobonia, odpowiedzialnego za kwestie budownictwa oraz spółdzielni mieszkaniowych. Wnoszę o to by zajął się spółdzielnią Ujeścisko, by sprawdził jej stan finansowy, by sprawdził dlaczego władze intencjonalnie podchodzą do zwoływania zebrań spółdzielców. Od jakiegoś czasu na rachunkach spółdzielni jest komornik. Te wszystkie sprawy wymagają wyjaśnienia - mówił Kacper Płażyński na konferencji prasowej przed Urzędem Miejskim.