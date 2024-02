Poseł Płażyński składa list do rektora Politechniki Gdańskiej ws. planowanych obchodów 120-lecia uczelni. Władze PG odpowiadają

- Przed 1945 roku był szereg uczelni, które działały w tym budynku, ale były to różne uczelnie. My Polacy trzeba to powiedzieć uczciwie czy to w czasach pruskich, czy w czasach Wolnego Miasta Gdańska byliśmy prześladowani. Skończyło się to tym, że decyzją władz nazistowskich Polacy nie mogli być studentami tej uczelni - mówi Płażyński.