Posłanka Pomaska: Nie mogliśmy wchodzić do lasu, a tymczasem leśnicy nie próżnowali. Wycinka w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska nazwała skandalem wycinkę drzew, którą w ostatnich tygodniach przeprowadzono w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przedstawiciele Nadleśnictwa Gdańsk odpowiadają, że plan urządzania lasu zatwierdził minister środowiska z czasów rządów PO i PSL.

Posłanka Agnieszka Pomaska oburzona wycinką w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym To jest absolutny skandal. My nie mogliśmy wchodzić do lasu, a tymczasem leśnicy nie próżnowali i zakaz ich najwyraźniej nie obowiązywał. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym pełno świeżo ściętych drzew. Często wiekowych – napisała we wtorek na Twitterze posłanka Pomaska i dorzuciła kilka zdjęć wykonanych w TPK.

Dziś doprecyzowuje: Biegam w lesie regularnie. Byłam w ostatni dzień przed zakazem wchodzenia oraz dwa dni po zdjęciu zakazu. Od razu rzuciły mi się w oczy świeżo ścięte drzewa. Napisałam „tweeta” przed wejściem zakazów, że obawiam się o takie działania i niestety to się potwierdziło. Okazało się, że wtedy, gdy my nie mogliśmy wchodzić do lasów, leśnicy ścinali kolejne drzewa, co wzbudziło moją wątpliwość.

Wycinka w TPK. Co na to Nadleśnictwo Gdańsk? Nadleśnictwo Gdańsk odpowiada, że zarzuty o ścinanie drzew pod osłoną ministerialnych obostrzeń, są nietrafione, bo zadanie realizowano na podstawie Planu Urządzania Lasu przyjętego w 2015 r. W okresie od 1 marca do 20 kwietnia w Obrębie Oliwa, obejmującym tereny od Wyspy Sobieszewskiej do Sopotu, wycięto 4 tys. m sześc. drzew, z możliwych 120 tys. m sześc. do pozyskania w tym roku.

– Lasy starzeją się i wymagają ,,odmłodzenia”, chociażby po to, żeby mogły korzystać z nich i cieszyć się przyszłe pokolenia mieszkańców. Młode pokolenie drzew, które najczęściej znajduje się w dolnej warstwie lasu, wymaga odsłonięcia, bo inaczej wymrze – mówi Łukasz Plonus, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. Wszystkie podejmowane przez nas działania były zaplanowane znacznie wcześniej na podstawie planu z 2015 r. W kontekście lasu, trudno mówić o pochopnych decyzjach, a raczej o takich podejmowanych na wiele lat do przodu. Z naszych danych wynika, że tegoroczna wycinka jest realizowana w mniejszym zakresie niż np. w ub. roku, co wynika z mniejszego zainteresowania odbiorców drewna.

Rzecznik Nadleśnictwa dodaje, że od 2018 r. zmieniono sposób zagospodarowania lasów, prowadząc wycinki punktowe, a nie zrębowe, co ma zapobiec zostawianiu gołych połaci. Co do okresu lęgowego…

Rozporządzenie ministra z grudnia 2016 r. nie określa precyzyjnych terminów, w których nie można wykonywać zabiegów gospodarczych, ponieważ okres lęgowy wypada w różnych terminach określanych przez biologię danego gatunku. Ewentualne zakazy nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej – przekonuje Łukasz Plonus. – Ponadto, żaden leśniczy, który jest przy zabiegu gospodarczym, nie wyznacza drzewa, które ewidentnie jest zasiedlone przez zwierzęta. Gdy widzimy dziuplaste drzewo, po prostu je zostawiamy. „W TPK wycina się zdecydowanie za dużo” Wyjaśnienia przedstawicieli służb leśnych nie przekonują pomorskiej parlamentarzystki. Uważam, że w TPK wycina się zdecydowanie za dużo – mówi Agnieszka Pomaska. - Rozumiem, że czasami wycinka jest niezbędna, jednak są takie rejony, które wyglądają jak tereny przy przekopie Mierzei Wiślanej, zupełnie pozbawione drzew, które nie odrosną w rok czy dwa lata. W dobie coraz bardziej odczuwalnej suszy oraz gwałtownych opadów, zieleń jest gwarantem zatrzymywania wody, zwłaszcza w mieście. Niestety, w ostatnich latach, widzimy w naszych lasach coraz więcej gołych połaci zupełnie pozbawionych drzew. Uważam, że pod tym względem Trójmiejski Park Krajobrazowy powinien być pod znacznie większą ochroną.

Poseł Pomaska wysłała zapytania do ministra środowiska Michała Wosia o liczbę ściętych drzew w okresie od 1 marca do 20 kwietnia 2020 r. na terenach lasów państwowych, z dokładnym podziałem na nadleśnictwa. Analogiczne zapytanie zostało skierowane także do gdańskiego nadleśnictwa.

Położenie NG jest szczególne, bowiem w jego zasięgu mieszka prawie połowa mieszkańców województwa pomorskiego. Powierzchnia administrowanych lasów sięga niespełna 20 tys. ha.

