Posprzątaj groby żołnierzy Armii Krajowej i wesprzyj akcję utrwalania pamięci o bohaterach spoczywających na gdańskich cmentarzach

Jeżeli podoba Ci się idea przyświecająca akcji, możesz zaopiekować się wybranym przez siebie miejscem pochówku żołnierza AK, których listę znajdziesz na stronie internetowej akcji utrwalamypamiec.pl. Opieka polega na posprzątaniu grobu, zapaleniu zniczy, umieszczeniu biało-czerwonej wstążki z napisem 'Tu spoczywa żołnierz Armii Krajowej'. Do akcji mogą zgłaszać się osoby indywidualne, ale również szkoły, instytucje, firmy czy rodziny.

- To już czwarta edycja akcji społecznej, mającej na celu zachowanie i pielęgnowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, spoczywających na gdańskich cmentarzach. Okres Wszystkich Świętych jest symboliczną okazją by oddać hołd, uczcić pamięć oraz ocalić od zapomnienia tych, którzy na to zasłużyli. To niewątpliwie lekcja obywatelskości oraz świadomości historycznej, dlatego zachęcamy grupy szkolne, firmy, rodziny oraz osoby indywidualne do pomocy – mówi Mateusz Skrzypiec, koordynator akcji.