Posprzątajmy razem plażę na Stogach. Dziennik Bałtycki zaprasza do wspólnej akcji

"Dziennik Bałtycki" zaprasza do udziału w akcji sprzątania plaży na gdańskich Stogach. Spotykamy się 09.06.2022 w godz. 11 - 14:00 Miejsce: Plaża Stogi. Partnerami naszej akcji są: Lotos, Port Gdańsk, PGE Baltica, DCT Gdańsk, GLP, ROBYG. Warto pamiętać, że udział w tej inicjatywie to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Oprócz dołożenia cegiełki do proekologicznych działań, uczestnicy wydarzenia zyskają szansę na spacer brzegiem morza. Do wspólnego sprzątania zapraszamy więc rodziny z dziećmi, młodzież szkolną, seniorów oraz wszystkich, którym temat ekologii jest bliski.

Usunięcie odpadów z gdańskiej plaży Stogi to tylko cel pośredni. Tym najważniejszym jest edukacja i zmiana szkodliwych przyzwyczajeń, zwrócenie uwagi na problem śmiecenia, segregacji i recyklingu. Szacuje się, że ponad 60 proc. odpadów morskich znajdujących się w Bałtyku i na jego plażach to różnego pochodzenia plastik. Ten nie ulega rozkładowi, a jedynie rozdrobnieniu do coraz to mniejszych cząsteczek, tzw. mikroplastiku, które pozostają na zawsze w ekosystemie. Niedopałki papierosów zwane petami stanowią ponad 50 proc. jednorazowych plastikowych śmieci znajdowanych na bałtyckich plażach.