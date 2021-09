"Postaw na milion" w TVP2. Przyjaciółki z Poznania i małżeństwo z Krakowa w starciu o duże pieniądze

To już 23. seria tego popularnego teleturnieju, prowadzonego przez Łukasza Nowickiego. "Postaw na milion" to program dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych. Kto wystąpi w najbliższym odcinku?

Aranka Małkiewicz i Aleksander Małkiewicz – małżeństwo z Krakowa w "Postaw na milion"

Ona urodziła się w rodzinie polsko – węgierskiej. Aleksander pochodzi z Grudziądza, ale większość swojego życia spędził w Krakowie. Wspólnie zajmują się organizacją imprez kulturalnych, koncertów, współpracą z konsulatem węgierskim. Bardzo zależy im na promowaniu kultury polskiej na Węgrzech i odwrotnie.

Aranka jest też przewodnikiem miejskim. Z kolei wielką pasja Aleksandra jest iberystyka. Ich wspólne zainteresowania to muzyka, literatura, filmy biograficzne. Marzą o podróżach i zorganizowaniu koncertu, na który zaproszą wspaniałych artystów i razem z nimi zaśpiewają. Co ciekawe, ich śpiewu posłuchamy też w "Postaw na milion".