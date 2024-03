Posypało się po czerwonej dla Czekirdy. Wysoka porażka Team Lębork z AZS UG Gdańsk

- Nasz plan na ten mecz zakładał, żeby oddać gospodarzom inicjatywę i nie podchodzić zbyt wysoko z pressingiem. Niski pressing chcieliśmy przełożyć na kontrataki. Team w fazach przejściowych tworzył w poprzednich meczach najwięcej sytuacji i to chcieliśmy wyeliminować. W ataku pozycyjnym byli statyczni i nie tworzyli zagrożenia. Po drugie, zatrzymanie Dawida Łapigrowskiego w ataku. Byliśmy w tym meczu bardziej konkretni z gry. Miałem poczucie, że mój zespół do końca wierzy w wygraną, ma odpowiednią mentalność i czułem, że przechylimy szalą na naszą korzyść nawet gdyby nie było czerwonej kartki. Wysoki wynik jest pokłosiem czerwonej kartki, może drugiego bramkarza, który pogubił się w kilku sytuacjach. Lębork ma dużo więcej punktów od nas i przegrywając końcówkę nie dążył do końca, żeby odwrócić losy spotkania, bo nie ma noża na gardle tak, jak my.