Poszukiwane stoczniowe pamiątki do stworzenia wirtualnego muzeum

„Stoczniowe pamiątki” – to inicjatywa Stoczni Cesarskiej Development, która ma na celu pielęgnowanie pamięci o codziennej działalności zakładu, ale przede wszystkim ludziach tworzących stoczniową społeczność, która przyczyniła się do przemian demokratycznych w całym kraju.

Inicjatywa spółki, która obecnie przywraca życie w opustoszałych halach produkcyjnych, polega na zachęceniu do kontaktu z członkami rodziny, którzy pracowali kiedyś w stoczni oraz odnalezienia w domowych archiwach pamiątek, fotografii czy innych materiałów dokumentujących historię oraz podzieleniu się wynikami poszukiwań w mediach społecznościowych.

Nie jest tajemnicą, że niemalże każdy mieszkaniec Gdańska ma swojej rodzinie byłego stoczniowca, a zatem w wielu domowych archiwach znajdują się setki narzędzi stoczniowych, ubrań, archiwalnych dokumentów, czy fotografii, które niosą za sobą wiele historii, a my chcemy je poznać i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Niech czas spędzony w domu zmieni się w sentymentalną podróż do przeszłości - mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stoczni Cesarskiej.

Stocznia Cesarska Development zachęca do dołączenia do akcji poprzez media społecznościowe, udostępniając zdjęcie i opatrując je hashtagiem #stoczniowepamiątki, #nowehistorie i #stoczniacesarska. Do dyspozycji jest również specjalnie przygotowana zakładka „Twoje Historie” na stronie internetowej Stoczni Cesarskiej.

Pod linkiem: https://stoczniacesarska.pl/pl/your-stories-twoje-historie/ istnieje możliwość przesłania fotografii wraz z opisem. Rezultaty domowo-piwnicznych poszukiwań zostaną przedstawione w mediach społecznościowych Stoczni Cesarskiej.

W ubiegłym roku SCD zorganizowała we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej wystawę poświęconą Annie Walentynowicz. Ekspozycja związana z legendarną suwnicową miała miejsce przy oryginalnych urządzeniach, na których przepracowała większość swojego stoczniowego życia. Tuż przed Wielkanocą, pracownicy Stoczni Cesarskiej Development odwiedzili byłych pracowników zakładu z paczkami świątecznymi, by nie narażać ich na kłopotliwe zakupy w czasie pandemii.