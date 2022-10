Poszukiwani statyści do nowego serialu TVN: kobiety i mężczyźni w wieku 18-50 lat. Już niebawem będą filmować w Jastarni | PLAN

Agencja Popcorn Film ogłasza casting do udziału w serialu, który będzie nagrywany przez TVN na Półwyspie Helskim w dniach od 4 do 10 listopada 2022 r. Poszukują dorosłych kobiet i mężczyzn - w wieku od 18 do 50 lat. Jeśli chcesz wystąpić w telewizji, przeżyć przygodę, poznać filmowe gwiazdy i do tego zarobić, to nie zwlekaj i zgłoś się! Wyślij maila na adres: [email protected] - podaj swoje dane kontaktowe oraz dołącz aktualne zdjęcie. Szczegóły poniżej.