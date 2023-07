Poszukiwania 50-letniego mężczyzny i jego 12-letniego syna w Gdańsku. Mężczyzna z dzieckiem wszedł do wody w Jelitkowie i zaginął

Zaginięcie ojca z synem na plaży w Gdańsku-Jelitkowie

Ok. godziny 14:00 50-letni ojciec i 12-letni syn weszli do wody na plaży w Gdańsku-Jelitkowie w celu pływania na desce SUP. Do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione rzeczy na plaży (klapki, plecak i ręczniki). Do późnego wieczora trwały poszukiwania, w których użyte zostały m.in. łodzie R20, quady Sopockiego WOPR, łodzie policyjne oraz jednostka MOSG.

Cały czas trwają poszukiwania dwóch osób - w tym 12 letniego dziecka. Zaginieni ostatni raz widziani byli przy wejściu na plażę nr 63 w Gdańsku. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt z numerem 112.

