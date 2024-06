Potęga wiatru na nowej wystawie. Otwarto "Bałtyk. Morze zielonej energii" w Gdańsku

Skąd, po co i jak powstaje wiatr?

Oficjalne otwarcie wystawy pod tytułem "Bałtyk. Morze zielonej energii" jak i prezentacja ekspozycji miały miejsce we wtorek, 19 czerwca. To pierwsza taka wystawa, która za temat obrała sobie energetykę wiatrową.

W Ośrodku Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego zwiedzający dowiedzą się, jak powstaje wiatr i będą mogli też zgłębić historię tego, jak człowiek na przestrzeni wieków zaczął go wykorzystywać do swoich potrzeb. Oczywiście ważną kwestią jest tutaj też rola Morza Bałtyckiego, które będzie kluczowe dla morskiej energetyki wiatrowej. To w związku z projektami morskich farm wiatrowych, które rozwijają firmy Equinor i Polenergia - współtwórcy wystawy obok NMM. Już wkrótce dwa z nich - Bałtyk 2 i 3 - będą dostarczać nam łącznie moc 1440 MW. Niedługo ruszyć mają prace przygotowawcze w częściach lądowych do tych inwestycji.