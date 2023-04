Potężne korki na Obwodnicy Trójmiasta. Sznur samochodów ciągnie się na 10 km! Co się dzieje? 21.04.2023 r. ZDJĘCIA

Poważne utrudnienia na trasie S6 w okolicach Gdańska w piątek 21 kwietnia 2023 r.

Rozbudowa wiąże się z utrudnieniami. W piątek 21 kwietnia sznur samochodów około południa ciągnął się aż do węzła Gdańsk Karczemki, w szczytowym momencie osiągając... ponad 10 kilometrów długości .

Zakorkowana trasa S6 koło węzła Gdańsk Południe. Powodem utrudnień są prace uzupełniające

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała listę planowanych utrudnień, które dotykać będą kierowców do końca kwietnia. W piątek od godziny 10:00 do godziny 14:00, na jezdni w kierunku Łodzi lub trwają prace uzupełniające. Do sprawy potężnego zatoru w rozmowie z PAP odniósł się też dyżurny PID GDDKiA Dawid Doruch: