Poważna awaria systemu sterowania ruchem kolejowym 17.03.2022. Pociągi w Trójmieście mają ogromne opóźnienia

Przedstawiciele PKP PLK podkreślają, że powołali już specjalny zespół, który będzie na bieżąco organizować ruch pociągów, a wszystkie komunikaty będą natychmiast podawane na stacjach.

- Dziś w czwartek 17 marca ok godz. 4.00 na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK. - Stan wymaga zabezpieczenia urządzeń w terenie i dodatkowych czynności pracowników. Występują zmiany w kursowaniu pociągów nawet ponad kilkadziesiąt minut. Mogą być odwołane pociągi, wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa lub jazda pociągów zmieniona trasą. Działa specjalny zespół złożony z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, aby na bieżąco organizować ruch pociągów. Na stacjach i przystankach podawane są komunikaty o bieżącej sytuacji. Lokalne centrum sterowania (LCS) to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.