Poważne wzmocnienie Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Wychowanek Karol Żupiński wraca, by pomóc w utrzymaniu

Karol Żupiński wraca do Wybrzeża

- Zdecydowałem się na wypożyczenie do Gdańska, aby mieć więcej jazdy w lidze i odbudować swoją formę sportową. Oczywiście zamierzam pomóc macierzystemu klubowi w tym, aby na koniec rundy zasadniczej znaleźć się jak najwyżej w tabeli - mówi Żupiński.

Nad tym transferem gdański klub pracował od dawna. Żupiński był na ostatnim meczu z Landshut Devils, choć - jak ustaliliśmy - była to wizyta towarzyska. Rozmowy między Wybrzeżem i Apatorem trwały od dłuższego czasu, natomiast przyspieszyły w poniedziałek. Menedżer Eryk Jóźwiak w czwartek stawił się osobiście w Toruniu i jedno spotkanie wystarczyło, by dopiąć temat.

Żupiński znajdzie się w składzie Wybrzeża już w niedzielnym meczu z Falubazem Zielona Góra.

Jest to dla niego powrót do Gdańska. W poprzednim sezonie startował w wymarzonej PGE Ekstralidze w barwach klubu z Torunia, natomiast trudno powiedzieć, by był zadowolony ze swojej postawy. Wystartował w sumie w 33 wyścigach, z których wygrał raptem jeden. Jego średnia punktu na wyścig wynosiła 0,546, co było najgorszym wynikiem spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.