Powrót Adama Mandziary do Lechii Gdańsk nadzieją na spłatę długów. "Konieczne dokapitalizowanie spółki, kontynuowanie procesów sprzedaży"

Adam Mandziara w ubiegłym roku ogłosił zakończenie angażowania się w losy Lechii Gdańsk. Jak współwłaściciel miał skupiać się głównie na sprzedaży pakietu większościowego akcji. Teraz jednak wrócił i podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy ponownie został wybrany do zasiadania w radzie nadzorczej spółki.

Duże zadłużenie klubu, zbliżające się do 20 milionów złotych z pewnością budziło duży niepokój. To są zaległości wobec piłkarzy, pracowników klubu czy instytucji współpracujących, a zdecydowana większość budżetu na kończący się sezon została już wcześniej przejedzona. Z powodu spadku drużyny z PKO Ekstraklasy nie będzie już w kolejnym sezonie wpływów z Canal+, a to duża wyrwa w klubowym budżecie. Nic dziwnego, że znowu zaczęły pojawiać się spekulacje, że być może Lechia będzie musiała zaczynać wszystko od początku po ogłoszeniu upadłości spółki.

Powrót Mandziary do rady nadzorczej i jego słowa o dokapitalizowaniu spółki dają jednak nadzieję, że do najgorszego nie dojdzie. Po pierwsze – ci, co narobili długów, powinni zadbać o ich spłatę. Po drugie – po ogłoszeniu upadłości już nie da się spółki sprzedać i na niej zarobić. Tymczasem pokrycie zadłużenia Lechii dla Philippa Wernze - przy ubiegłorocznych zyskach ETL na ponad miliard euro – nie powinno stanowić absolutnie żadnego problemu. Wówczas spokojnie właściciele będą mogli przygotować spółkę do sprzedaży, a zainteresowany kupnem udziałów jest chociażby Michał Brański, milioner i współtwórca portalu Wirtualna Polska.

- Sytuacja na dziś wymaga mojego powrotu. Spadek z ekstraklasy wymusił konieczność restrukturyzacji klubu, związane z tym dokapitalizowanie spółki, kontynuowanie procesów sprzedaży i inne zadania, które bez obecności właściciela są niemożliwe do realizacji – powiedział Adam Mandziara dla oficjalnego serwisu klubowego.

To nie jedyne zmiany, do których doszło podczas walnego w Lechii. Do rady nadzorczej wrócił także Arkadiusz Gerwel, który tym samym opuścił zarząd klubu, w którym pełnił rolę wiceprezesa. Z rady nadzorczej odszedł za to Bogdan Oworuszko. Aktualny skład rady nadzorczej: Adriana Mandziara, Marta Jabłońska, Adam Mandziara, Dariusz Krawczyk, Arkadiusz Gerwel i Sławomir Czarniecki.

