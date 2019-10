Powstanie mapa ze wszystkimi punktami widokowymi na terenie Gdańska

Kilka dni temu uroczyście odsłonięto 15. już oficjalny punkt widokowy w Gdańsku. Tym razem we Wrzeszczu, przy ul. Arciszewskiego. Docelowo ma być ich jednak blisko 40.

- Ludzie wciąż lubią tradycyjne mapy. Na najnowszej, przygotowywanej obecnie przez nas, mieszkańcy i turyści będą mogli sprawdzić dostępność i lokalizacje poszczególnych punktów widokowych. W przeprowadzonych badaniach opinii publicznej okazało się bowiem, że nie każdy wie, gdzie znajdują się te miejsca, jak do nich dojść bądź dojechać. Stąd właśnie pomysł, by "w pakiecie", na jednej płaszczyźnie papieru, zawrzeć kompleksową informację, także o tym, gdzie np. zaparkować samochód, gdzie zostawić rower, jaki jest stopień trudności, jak dojść. Co też ważne, podana będzie informacja o tym, z czym wiąże się dany historyczny widok – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska w gdańskim magistracie.