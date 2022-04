Pożar budynku przy ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku 4.04.2022 r. Trwa zbiórka dla rodziny, która straciła dom w pożarze

Pożar budynku na ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku - 04.04.2022 r.

Widok płonącego domu już na zawsze zostanie w pamięci osób, które patrzyły z boku, jak ich cały dom objęty został ogniem. W jednej chwili stracili dach nad głową oraz cały dobytek swojego życia. To był ich zakątek na ziemi, w którym chcieli być do swych ostatnich dni.

"Tragedia, jaka spotkała moją najbliższą rodzinę, parę emerytów i ich 40-letniego syna, to pożar wielopokoleniowego domu, w którym mieszkali od jakiś 60-lat" - napisała w opisie zbiórki członkini rodziny, pani Monika.

Pani Monika napisała, że Ci ludzie sami za wiele nie mieli, ale mimo to dzielili się z innymi. Teraz jest szansa na to, żeby dobro do nich wróciło.