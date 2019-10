Pożar hali na Trakcie św. Wojciecha w Gdańsku 26.06.2019 [zdjęcia]

Aktualizacja godz. 19.00

Jak informuje SKKW PSP w Gdańsku - akcja gaśnicza na Trakcie św. Wojciecha zakończyła się o godz. 18:30. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 31 zastępów, czyli łącznie 135 strażaków.

Aktualizacja godzina 17.00

Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu: - Szczęściem w nieszczęściu w tej sytuacji, było to, że sprzyjały nam wiatry, dzięki którym wszystkie chmury dymów uniosły się szybko do góry i nie płynęły nad miasto. To sprawiło, że nie była potrzebna ewakuacja okolicznych domów. Nie było zagrożenia ze strony toksycznych dymów – mówił wiceprezydent Gdańska.