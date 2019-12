Pożar i ewakuacja na Uniwersytecie Gdańskim. Co się paliło?

Informacja o zdarzeniu trafiła do nas w piątek 6 grudnia około godz. 10.30 od jednego ze studentów. Początkowo wydawało się, że może chodzić o ćwiczenia przeciwpożarowe, jednak wkrótce okazało się, że sprawa jest poważniejsza.

- Ewakuowany został budynek A i B Wydziału Ekonomicznego, zapaliła się rozdzielnia prądu. Na miejsce przyjechały powiadomione służby, które bardzo szybko opanowały sytuację, odcięty został prąd i gaz. Studenci i pracownicy zostali ewakuowani do budynku C. Nikomu nic się nie stało i nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Do budynków A i B studenci i pracownicy wrócą, kiedy odpowiednie służby i władze Uniwersytetu Gdańskiego ocenią, że jest to bezpieczne – relacjonuje dr Beata Czechowska-Derkacz, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Gdańskiego.